I grandi progetti. Forte Stella e Bastione. Il Comune va avanti

Forte Stella: il Comune chiede l’ammissibilità all’iter di federalismo culturale. Il procedimento della gestione sulla fortificazione spagnola, oggetto di contenzioso tra l’ente comunale e il condominio, "si concluderà con l’acquisizione a patrimonio comunale da noi fortemente voluto". Ad annunciarlo è l’assessore Silvano Scotto.

"Le finalità principali consistono nell’assicurarne la fruibilità pubblica, conoscerne e apprezzarne l’elevato pregio storico-architettonico: sotto il profilo culturale, proseguendo e implementando le iniziative di promozione, conoscenza e scoperta del patrimonio; dal punto di vista ricreativo e sociale, grazie al reperimento di una consistente dotazione di aree verdi, come "giardino" per la comunità, in cui trovare spazi, punti panoramici e angoli allestiti".

Altra novità annunciata nei giorni scorsi da La Nazione riguarda il Bastione Santa Barbara: il Comune parteciperà al bando della Regione Toscana con un investimento in co-finanziamento.

Il gruppo di opposizione Per l’Argentario lancia, da parte sua, il grido d’allarme sui fondi per il restauro e la sistemazione del bastione Santa Barbara e delle mura di Porto Ercole. Il gruppo guidato da Marco Nieto ricorda che "ad aprile il governatore Giani e l’assesore Marras vennero a Porto Ercole per incontrare la politica unita per un obiettivo comune: il restauro e il recupero del muro Santa Barbara e del bastione. Giani disse espressamente che non ci sarebbe stato bisogno di partecipare al bando sulla città murate, ma che la Regione avrebbe partecipato con un contributo diretto di circa 500mila euro, purché si fosse presentata richiesta di finanziamento o un progetto di fattibilità entro giugno per poter fare una variazione di bilancio in Regione. La scadenza per presentare la richiesta di finanziamento è stata un’occasione mancata, considerando che il supporto economico era già stato offerto da Giani".

Andrea Capitani