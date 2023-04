I grandi eventi In volo sulle note del 4° Stormo

"In volo sulle note del 4° Stormo" è l’evento musicale organizzato dal 4° Stormo in collaborazione con Agimus Grosseto, per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare.

Sabato 15 (inizio alle 20) nell’hangar dell’aeroporto saranno proposte alcune tra le più celebri colonne sonore del cinema, interpretate dall’ Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, fra le quali "Interstellar", "Forrest Gump" e "Star Wars". L’intero ricavato sarà devoluto al progetto "Un dono dal cielo per Airc".

Insieme all’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, sul palco ci sarà la pianista Michelle Candotti, la direzione d’orchestra è affidata al maestro Andrea Colombini.

Michelle Candotti, livornese, è nata nel 1996 e a soli 14 anni si è diplomata con il massimo dei voti sotto la guida della professoressa Laura Palmieri. Ha partecipato con successo a numerosi Concorsi Pianistici Nazionali ed Internazionali raggiungendo il primo posto. E’ stata uno degli otto pianisti selezionati a partecipare al Junior Academy Eppan a Eppan. Andrea Colombini, direttore d’orchestra, è nato a Lucca nel 1968, ha studiato all’Università di Pisa e all’Università di Cambridge dove ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per stranieri. Privatamente ha studiato pianoforte, canto, composizione, contrappunto e percussioni, iniziando a dirigere nel 1994 ed eseguendo sin da allora più di 400 concerti alla testa di orchestre di valore nazionale ed internazionale. I biglietti (13 euro, 10 il ridotto) sono disponibili su www.ticketgate.iteventin-volo-sulle-note-del-4-stormo e anche nella libreria Palomar, a Grosseto. L’intero cartellone per le celbrazioni dei 100 anni dell’Aeronautica militare è realizzato grazie agli sponsor del territorio Generali Assicurazioni – Agenzia Ceccarini; Seam; Conad Clodia Commerciale, Elettromeccanica Moderna, Grosseto Edilizia, Consorzio Morellino Scansano, Arillo in Terrabianca, WeUnit Group, Toyota Scotti2.0, Brandini Auto, Deutsche Bank, Nissolino Corsi, C.R. General Works Srl, Cooperativa Santa Barbara, Sift, Bmc Switzerland Ag, VibralCementi, Uscita di Sicurezza e Selint. Per questo evento si ringraziano anche gli sponsor di Agimus Grosseto (Castagneto Banca 1910, Conad e Guadalupe Tuscany Resort).