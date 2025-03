I ’Gloria’ di Vivaldi al Granaio lorenese

GROSSETOIl "Gloria" di Vivaldi protagonista del concerto al Granaio Lorenese di Spergolaia. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17,30 al Parco della Maremma, con il concerto conclusivo del corso annuale per direttori di coro, condotto dal maestro Massimo Merone (foto). Ad esibirsi anche l’orchestra giovanile vivace Città di Grosseto e l’insieme vocale Vox Cordis di Arezzo. Saranno eseguiti i "Gloria" di Vivaldi nelle due versioni arrivate fino a giorni nostri, la Rv 588 e la Rv 589, che è quella più nota. L’Accademia corale italiana, ogni anno, organizza il corso di perfezionamento per direttori di coro: un’opportunità formativa di eccellenza, pensata per approfondire, con l’aiuto di docenti di eccezione, le competenze nella direzione corale. La masterclass in programma in questo weekend a Grosseto, condotta dal maestro Massimo Merone, si tiene annualmente e coinvolge, appunto, l’orchestra giovanile vivace Città di Grosseto e l’insieme vocale Vox Cordis di Arezzo. Il concerto in programma oggi, quindi, rappresenta un’opportunità unica per apprezzare il talento e la dedizione dei partecipanti al corso, che eseguiranno due versioni di un’opera di Antonio Vivaldi, straordinario compositore e musicista. L’ingresso è garantito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: [email protected].