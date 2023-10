I giovani. Un esempio da seguire

Lo slogan era di quelli impegnativi: "Puliamo il mondo", loro si sono accontentati di pulire le Mura di Grosseto e in una mattinata hanno raccolto 15 chili di rifiuti. Missione compiuta quindi per gli alunni delle terze classi della scuola media Pascoli. E missione compiuta per Legambiente che ha promosso l’iniziativa. Angelo Gentili, della segreteria nazionale dell’associazione del Cigno, ha detto che con questa iniziativa si mette al centro la parte più bella della società quella che si rimbocca le maniche per fare la propria parte. E questa parte è ancora più bella se è costituita dai ragazzi, che sono la meglio gioventù e anche una speranza per il futuro.