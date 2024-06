I ‘Fuochi a mare’ aprono la Summer Time

Con i "Fuochi a mare" Castiglione della Pescaia inaugura la #Summertime, con un fine settimana di eventi tra sport, libri e musica. Sarà lo spettacolo pirotecnico di questa sera alle 23 sul Lungomare di Ponente a dare il via alla stagione. Lo sport è ancora una volta in primo piano con i Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia. Fino al 9 giugno il campo sportivo Irio Valdrighi ospiterà i gironi eliminatori dei Campionati di calcio. Professionisti appartenenti a 46 ordini provinciali provenienti da ogni parte d’Italia si affronteranno nelle qualificazioni per accedere alle finali che si disputeranno a settembre. Da oggi a Punta Ala invasione di vele con la "Finn World Master Championship" organizzata dal Club Velico. Sono previsti circa 300 regatanti, molti dei quali ex campioni olimpici, vere e proprie leggende del mare, provenienti da tutto il mondo. Sempre oggi, alle 16,30, la parrocchia di San Giovanni Battista inaugura il nuovo piazzale della Chiesona e il Giardino di San Giovanni Battista, già ex Orto dei Frati, dove si svolgeranno tante iniziative culturali che andranno ad animare le serate estive castiglionesi. E domani farà tappa a Castiglione della Pescaia la rassegna "I Luoghi del Tempo" con due interessanti appuntamenti culturali.