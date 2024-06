I contributi del Comune alle associazioni

Associazioni culturali, il Comune di Orbetello concede oltre 200mila euro di contributi. L’Amministrazione comunale di Orbetello rende noto di aver concesso alle associazioni culturali del territorio aiuti economici per 209.990 euro. Con delibera di Giunta (nella foto il sindaco Casamenti), l’Amministrazione ha accolto le richieste delle associazioni in regola con la presentazione della necessaria documentazione, ed anche alcune tra quelle pervenute oltre il termine regolamentare del 31 marzo, ritenendo le medesime di particolare rilievo nell’apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, per valenza culturale e per la ricaduta sul tessuto economico del territorio. Vediamo in dettaglio. Contributi ordinari: Pro Loco Albinia 50.000 euro; Associazione Ager Cosanus 2.000 euro; Corpo Bandistico Città di Orbetello 14.000 euro; Associazione Kaletra Contemporanea 40.000 euro; Proloco Fonteblanda 5.000 euro; Associazione Corrente Alternata 3.000 euro. Ed ancora, come ha ricordato il sindaco Andrea Casamenti, contributi straordinari alla Proloco Lagunare per eventi estivi 12.590 euro; Proloco Lagunare per Jurassic Lagoon 19.000 euro; Associazione Agape Onlus 2.500 euro; Associazione Duca d’Arcos 1.000 euro; Associazione Sound & Image 25.000 euro; Associazione Imago 15.000 euro; Associazione Hypermaremma 15.000 euro; Associazione Corsa dei Barchini 1.300 euro; Associazione In Itinere 3.000 euro; Proloco Albinia per progetto Tommy 1.000,00; Associazione Odysseus 600. "Ai soggetti che ne hanno fatto richiesta – conclude Andrea Casamenti – è riconosciuta l’anticipazione della liquidazione del 50% della somma concessa in sostegno delle spese iniziali di organizzazione degli eventi.

Michele Casalini