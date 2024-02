I consigli per difendersi: "Tentativi di truffe da falsi incaricati Enel"

Nuove segnalazioni di tentativi di truffa telefonici e porta a porta in Maremma compiuti da falsi incaricati Enel ed è la stessa azienda a ricordare come difendersi dalle truffe a domicilio, telefoniche e online in materia di energia elettrica e gas.

"Per quanto concerne le proposte di contratti porta a porta – si spiega –, chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento. Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’azienda bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti. Inoltre, nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel. Per ulteriore verifica, il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800900860. Chi presenta offerte per conto di Enel Energia è in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all’azienda. Chi propone contratti può richiedere di visionare l’ultima fattura per individuare insieme al cliente la proposta più adeguata e, solo in caso di adesione ad un’offerta, la bolletta può essere utilizzata per recuperare i dati relativi alla fornitura. Nessun incaricato Enel Energia riferisce ai cittadini che è obbligatorio aggiornare la propria fornitura".

A proposito delle truffe a domicilio, Enel Energia segnala anche che "né i propri dipendenti né gli agenti specializzati si occupano della sostituzione dei contatori, attività curata da E-Distribuzion". Per quanto concerne il pericolo truffe online, a seguito di nuove segnalazioni in merito a comunicazioni dal contenuto ingannevole, inviate da un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad una società del Gruppo Enel, l’Azienda raccomanda di "prestare molta attenzione ad eventuali richieste via mail di codici personali o dati riservati (per esempio user o password, codici di accesso) poiché Enel Energia non li richiede mai".