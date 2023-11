I "Cioccolatini della Ricerca" in piazza Dante La Fondazione Airc organizza le Giornate della Ricerca per trasformare la ricerca in cura. Oggi tornano i "Cioccolatini della Ricerca" in una nuova confezione da 200g di cioccolato fondente. A Grosseto i volontari distribuiranno i cioccolatini a chi sosterrà la ricerca contro il cancro.