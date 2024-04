I cancelli apriranno alle 9. Gara di abilità con i trattori

Oggi i cancelli apriranno alle 9 e in programma c’è il Circuito Cantina vignaioli del Morellino di Scansano con la prima edizione del "Contoterzista Driver Trophy", gara di abilità con trattori di alta potenza, la rassegna zootecnica dedicata alla biodiversità delle razze autoptiche a rischio di estinzione presente in Toscana i momenti informativi a cura di Arat al padiglione della zootecnia e per i più piccoli lo spazio verde con la fattoria didattica e laboratori. Al Padiglione Innovation Farm Agricoltura 5.0 alle 11.30 apertura del padiglione salute istituzionali, e dalle 16 alle 19 Innovation academy, serie di speech e tutoraggi tematici sul mondo dell’innovazione. Alle 15.30 nella Palazzina direzionale presentazione dell’accordo quadro tra Distretto biologico della Maremma Toscana, Dipartimento biotecnologie chimica e farmacia dell’Università di Siena e Fondazione Polo universitario grossetano dal titolo "Promuovere l’eccellenza agricola: percorsi innovativi per origine, autenticità e sicurezza nella filiera agroalimentare". Al Game Fair, nel Ring Conad, programma ricco di spettacoli a partire dalle 10 e replicati anche nel pomeriggio con pappagalli, spettacoli equestri, falconeria, magia del fuoco, cinofilia e Disk Dog. Spazio Tartufo alle 16.30 con Liliana Tamberi "la prova degli Sniffers". Il costo del biglietto unico per sue fiere è 10 euro. Bambini gratis fino a dodici anni. Domani il biglietto sarà solo di cinque euro.