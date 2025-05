I bambini incontrano le api. Giornata con Legambiente

GROSSETOLe api non sono solo insetti: sono custodi silenziose della biodiversità e garanti della sicurezza alimentare. In occasione della Giornata Mondiale delle Api, celebrata in tutto il mondo, Legambiente ha organizzato un’iniziativa speciale per sensibilizzare anche i più piccoli sull’importanza di questi straordinari impollinatori. L’evento si è svolto nel polo di Legambiente dedicato all’agroecologia, inell’ex Enaoli a Rispescia, dove i bambini e le bambine della "Fattoria dei piccoli" – progetto di educazione in natura promosso dall’associazione PrimaEducare e rivolto alla fascia 3-6 anni – hanno potuto vivere un’esperienza immersiva nel mondo delle api.

Tra frantoio, parco e apiario, i giovanissimi partecipanti hanno incontrato un’apicoltrice, osservato da vicino gli strumenti del mestiere e preso parte a una "caccia botanica" per scoprire i fiori presenti nell’area. Non è mancato un momento creativo: con le proprie mani, i bambini hanno realizzato una candela con la cera d’api, un’attività che ha unito manualità, scoperta sensoriale e consapevolezza ecologica.

"Giornate come questa sono fondamentali per costruire consapevolezza già nei più piccoli – ha spiegato Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente –. Le api non sono solo simbolo di biodiversità, ma vere alleate nella lotta per un’agricoltura sostenibile. Proteggerle significa tutelare la nostra salute, il cibo che mangiamo e l’ambiente che ci circonda".

Ma la giornata ha voluto anche lanciare un monito. Le api, infatti, sono sempre più minacciate dall’uso intensivo di pesticidi, dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento e dalla progressiva perdita di habitat. Un fenomeno allarmante che mette a rischio l’equilibrio degli ecosistemi e l’intero sistema agricolo. Difendere le api e gli impollinatori selvatici, ribadisce Legambiente, significa difendere la vita.