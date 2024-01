Hotel di lusso seleziona varie figure professionali

Hotel di lusso di Porto Ercole ricerca per la prossima stagione estiva molto lunga con vitto e alloggio

un addetto spiaggia con esperienza pregressa nello stesso ruolo in beach club segmento lusso e buona conoscenza della lingua inglese. Seleziona anche prima e seconda governante: richiesto diploma scuola media superiore (preferibile quello Alberghiero), buona conoscenza del pacchetto office esperienza di almeno 3 anni nella stessa mansione in strutture alberghiere di segmento di lusso, conoscenza lingua inglese. Serve anche un Front desk Agent guest experience: diploma di laurea in gestione alberghiera o titolo equipollente, buona conoscenza pacchetto office, esperienza di almeno 3 anni di uguale mansione in segmento lusso , conoscenza lingua inglese e altra lingua internazionale

Per candidarsi inviare un curriculum a [email protected] o telefonare allo 0564-416375.