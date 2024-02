Hotel 4 Stelle è alla ricerca di un cuoco capopartita

Cercasi cuoco capopartita referenziato per Hotel 4 Stelle a Grosseto. Il candidato/a dovrebbe aver già maturato esperienza nel ruolo richiesto ed essere a conoscenza delle tecniche di cucina, food and beverage, food cost. L’Hotel richiede una persona organizzata, ben disposta al contatto con i colleghi, di cu dovrà gestire il lavoro e gli orari e le mansioni da svolgere, secondo la supervisione della Direzione/Proprietà. È gradita la conoscenza delle lingue straniere: inglese, e di madrelingua italiana Altresì gradita la conoscenza tecnologica e uso del Pc/Posta elettronica per eventuali preventivi da inviare e menù da creare. I candidati possono inviare referenze e curriculum a: [email protected], lasciando anche il proprio numero telefonico per essere ricontattati. Non è fornito l’alloggio, si richiedono residenti in zona o possibilità di trasferimento. Si offre un contratto di sicuro interesse ed un salario commisurato all’esperienza del/la candidato/a.