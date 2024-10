"Halloween al Maam" con Katastrofa

"Halloween al Maam" è ormai diventato un appuntamento fisso per il Museo archeologico cittadino che da diversi anni, in questa giornata, organizza eventi e spettacoli gratuiti per i bambini che affollano il centro storico sfoggiando i loro costumi e partecipando all’ormai tradizionale "dolcetto o scherzetto?".

Quest’anno l’animatore del nostro Halloween sarà un artista che ha portato l’arte della clownerie in giro per il mondo con i suoi spettacoli: Andrea Fedi (nella foto), in arte Katastrofa Clown.

Katastrofa ha presentato i suoi spettacoli in oltre 25 Paesi nel mondo, lavorando come artista per l’ambasciata italiana di Minsk, per i giochi olimpici europei e per il Gran Prix di Formula 1 del Baharain.

"Non vediamo l’ora di assistere al suo spettacolo Balloons – dicono gi organizzatori –, che regalerà a tutti uno splendido pomeriggio tra sketch comici, acrobazie e tanti, tanti palloncini".

Lo spettacolo si svolgerà in piazza Baccarini, davanti al museo, in due turni, il primo prenderà il via alle 16.30 e alle 18. La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0564 488752.