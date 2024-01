Guida furgone rubato. Era ubriaco e senza patente

Novanta minuti. Tanto è durata la "fuga" del furgone rubato venerdì scorso in città, perché il sistema di controllo che si è messo in moto non appena arrivata la segnalazione ha consentito alla Polizia municipale di rintracciarlo e di bloccare l’uomo che si trovava alla guida. Una brutta sorpresa per lui e anche un potenziale pericolo sventato per gli altri veicoli e per i pedoni sventato dagli agenti, perché il conducente è risultato ubriaco e senza patente, visto che le era già stata revocata in precedenza. Tutto inizia intorno alle 17 di venerdì quando la Questura segnala alla centrale della Polizia municipale il furto di un furgone dando il via alle ricerche da parte del personale del Comando della Municipale diretto da Alessio Pasquini (nella foto).

Le indicazioni in possesso degli agenti erano modello, colore e targa del furgone ed è facile immaginare che un supporto fondamentale sia potuto arrivare anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel perimetro urbano. Le operazioni si sono concluse un’ora e mezzo più tardi in via Cesare Battisti, all’incrocio con via Pergolesi. L’uomo alla guida è stato denunciato per ricettazione e per le violazioni al codice della strada. "La nostra Polizia municipale – commenta il sindaco Vivarelli Colonna – si conferma ancora una volta un’eccellenza. Rivolgo un plauso agli agenti".