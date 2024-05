Guardie giurate: 48 posti a tempo determinato

La sede di lavoro è a Grosseto e il numero dei posti di lavoro a disposizione è davvero importante, per l’esattezza si tratta di quarantotto. E’ infatti in programma a Grosseto un recruiting day riguardante l’assunzione a tempo determinato per 48 posti di guardia giurata.

Le risorse si occuperanno di pattugliare, ispezionare e custodire edifici pubblici e privati per prevenire e reprimere eventuali azioni illegali che potrebbero danneggiare beni mobili o immobili. I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno contattati per comunicare luogo, data ed orari colloqui di selezione. Le offerte di lavoro sono rivolte a candidati ambosessi. Il ling offerta è: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml?q1=GR223481. La preselezione avverrà entro il 12 maggio. Un’opportunità di lavoro, anche se a tempo determinato davvero importante.