Gruppo di Vicinato a Grosseto: Nasce il Centro via Mazzini

Nasce in città un nuovo Gruppo del Vicinato, denominato "Centro via Mazzini", e accoglie aderenti della via e delle aree contigue, dal bar Porta nuova a piazza del Sale compresa. Coordinatore temporaneo è Mirko del Tongo, vice coordinatori sono Elena Giovanna Capitani, Paolo Castellani, Fabrizio Cilia, Maria Adele Guerreschi, Simone Moroni, Andrea Olivetta, Annamaria Olivieri e Alessio Terni. Nei prossimi giorni il gruppo si riunirà per un incontro formativo e per nominare il coordinatore.

"Il progetto di Opificio delle Idee per Grosseto – dicono i suoi rappresentanti – prosegue quindi proficuamente, sostenuto dal Comune e dall’Associazione Controllo del Vicinato. Tant’è che i Gruppi del Vicinato sono ormai una realtà sempre più importante sul nostro territorio, grazie a tutti quei cittadini che si impegnano volontariamente per i propri quartieri. Nel nostro caso parlare di sicurezza significa creare più tutela, è vicinanza, prossimità alle persone che percepiscono un maggiore livello di sicurezza, sapendo che esistono progettazioni condivise. Ringraziamo a nome di tutti i grossetani, coloro che si sono attivamente impegnati in questo progetto".

Per informazioni gruppo Cdv Centro via Mazzini chiamare il numero 339 7239258.