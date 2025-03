Grosseto non oltre il pari bloccato dal Flaminia

SERIE DNon va oltre il pareggio il Grosseto, che pure ci ha provato, ma trovando dall’altra parte una squadra che è stata abile nel limitare gli spazi alla manovra avversaria e cercando anche il colpo grosso per risollevarsi in classifica. Partita vivacissima sin dall’avvio con le due squadre che non si sono risparmiate. La prima occasione della gara è stata per i padroni di casa con Ricozzi, che dalla distanza ha cercato l’angolo, ma Raffaelli è stato bravo a mandare la sfera in corner. Al 10’ rasoterra dalla distanza da parte di Malaccari, ma la sua conclusione si è andata a spegnere di poco a lato della porta. Poi su un lancio lungo per Mattei, quest’ultimo ha provato la conclusione al volo, ma l’azione è sfumata con la palla deviata in corner. Al 22’ deciso colpo di testa di Sabelli, respinto dalla difesa rossoblù, con un brivido per la tifoseria e al 27’ c’è stata poi grande la occasione per la Flaminia con Casoli, che ha provato il tiro a girare, ma la palla si è andata a perdere di poco alta sopra la traversa di poco.

Al 34’ conclusione di Sirbu, con la palla che si p andata a perdere ampiamente sul fondo,m dopo una bella azione per proporre il tiro, e la replica immediata dall’altra parte è stata con il tiro debole di Casoli, ma Raffaelli è riuscito a parare con facilità. Poi al 42’ c’è stata la traversa clamorosa della Flaminia su calcio d’angolo , ma niente di fatto. Nella ripresa la prima opportunità è capitata al 14’ sugli sviluppi di un’azione di Mobilio, che confeziona un assist in area, ma la retroguardia rossoblù salva la sfera sulla linea. Al 20’ la magnifica conclusione al volo del nuovo entrato Fracasssini, con la palla che si è persa di pochissimo alta sopra la traversa. Subito dopo a colpire la traversa è stato invece dall’altra un mai domo Grosseto con Senigagliesi, che con un tiro a girare ha dato l’illusione del gol ai tifosi presenti sugli spalti. Alla mezz’ora altro tiro della Flaminia con Rizzoli, che ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta. La partita è rimasta sempre nel segno dell’incertezza e al 40’ un gran tiro dalla distanza di Ricozzi ha mandato la palla a colpure in pieno la traversa per quello che sarebbe potuto essere l’episodio decisivo per l’esito della gara. Alla fine comunque il rammarico per il Grosseto per non esser riuscito ad esprimersi come è nelle su potenzialità.