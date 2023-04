Grosseto in lutto Morto l’ingegner Biagini

Una terribile malattia lo ha portato via a soli 61 anni. Grosseto piange Massimo Biagini, ingegnere molto conosciuto nel capoluogo, uno di quelli che aveva disegnato gran parte della città recente. Laureato a Pisa, Massimo Biagini era iscritto all’ordine degli ingegneri dal 1989. A Grosseto aveva fondato l’"Emmebi", uno studio di ingegneria in via Villa Fanucci. E’ stato lui a progettare alcune opere che hanno cambiato la città di Grosseto. Fu lui a realizzare il progetto della nuova questura di Grosseto, della sede di Grosseto Sviluppo in via Giordania, della trasformazione dell’asilo Vittorio Emanuele nell’attuale Museo di Storia naturale e poi anche il convento delle Clarisse. Ha anche seguito il restauro delle Mura Medicee. Qualche anno fa ha anche progettato il centro di disturbi alimentari di Casa Mora a Castiglione e la Rsa che ha aperto da poco in via Genova. Senza dimenticare i progetti di edilizia privata e non solo nel capoluogo maremmano. Le esequie si celebreranno nei prossimi giorni.