Grosseto in lutto. E’ morto Marzocchi

Se n’è andato all’improvviso a 70 anni. Roberto Marzocchi si è sentito male mentre si trovava nella sede dell’azienda che aveva fondato a Grosseto, sulla Castiglionese, nel 1980, la "Pronto Marzocchi", che si occupava di soccorso stradale ad ogni ora del giorno o della notte. Roberto era conosciuto da tutti in città e non solo: con il suo carroattrezzi giallo ha soccorso centinai di persone sulle strade della Maremma. Ha guidato la sua azienda fino al 2012. Sabato scorso ha accusato un malore e dopo essere stato portato in Pronto soccorso purtroppo non ce l’ha fatta. E’ stato un amico che lo ha visto accasciarsi a terra, colpito probabilmente da un infarto. Ieri mattina si sono celebrati i funerali nella chiesa di Santa Lucia e poi la sepoltura al cimitero di Sterpeto. Lascia due figli, Michele e Francesca, la moglie Donatella e 4 nipoti che erano la sua gioia.