1L’Aperitivo parla Inglese con Karlien Vereecken. L’appuntamento è per le 18 di oggi al Loft di via Mazzini a Grosseto con la conferenza dal titolo "I scream for Ice Cream" ovvero l’arte del gelato in Grosseto. Karlien è originaria del Belgio ma da un anno vive a Creta, in Grecia. Si definisce un "buongustaio nel cuore, cucinavo fin da piccolo, organizzavo cene all’età di 12 anni per 10 persone".