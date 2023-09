"Grosseto: apprezziamo l'accordo siglato per la sicurezza partecipata"

"Apprezziamo molto il nuovo protocollo d’intesa siglato dal sindaco e dal Prefetto per la sicurezza partecipata nella nostra città". Lo dice Sergio Rubegni, coordinatore dei gruppi di Controllo del Vicinato . "I gruppi sono 23 – ha aggiunto – e tutti collaborano sistematicamente con il Comune e le forze dell’ordine. E il primo cittadino ha firmato un vademecum operativo per i coordinatori, ad integrazione della lettera d’intenti siglata di recente dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal presidente nazionale dell’Associazione Controllo del Vicinato Ferdinando Raffero". Questi tutti i gruppi operativi e i coordinatori in ambito comunale che, peraltro per il loro impegno, sono stati premiati di recente alla cena del vicinato di Alberese: Artigianale Nord (Massimiliano Basi), Artigianale Nord Barbaruta (Marcello Moretti), Artigianale Nord via Zircone (Stefano Vannucci), Artigianale Nord via Quattro Poderi (Luca Lombardi), Alberese (Luca Varaglioti), Aurelia Antica Gorarella Stadio (Barbara Bonari), Aurelia Antica e Oliveto (Paolo Madrucci), Casotto dei Pescatori (Fabrizio Vannucci), Centro Grosseto (Amedeo Vasellini), Corso Carducci Piazza Dante (Carlotta Ciacci), Palazzo Cosimini (Vincenzo Lanza), Piazza Albegna (Vincenzo Barucco), via Mazzini (Mirko del Tongo), via Roma (Gabriele Montagnani), Barbanella Verde Maremma (Francesco Liccardo), Braccagni Montepescali (Loreno Baroni), Braccagni Versegge (Claudio Pellegrini), Marina di Grosseto (Debora Nannoni), Pace Parco Diversivo Cittadella (Andrea Vasellini), Principina Mare (Lucio Masotola), Rispescia (Luciano Gherardini), Roselle (Alessandro Aprili), Squadre Basse Cernaia Chiocciolaia -(Luigi Ciccone).