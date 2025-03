Grifone, sfida possibile. C’è da affrontare il Trestina

Serie DRiusciranno i giocatori biancorossi, impegnati nella conquista del secondo posto e nella vittoria dei playoff ad espugnare, nell’anticipo odierno, il terreno di gioco dello stadio "Lorenzo Casini" di Trestina? Una domanda alla quale, in teoria, la risposta dovrebbe essere positiva vista la posizione in classifica dei bianconeri locali che si trovano al penultima posto anche se simili partite nascondono sempre delle insidie. Il Grosseto, però, che non è in silenzio stampa, non deve sottovalutare l’impegno ed è chiamato a dare continuità al successo ottenuto contro il Figline e mister Consonni può contare sul recupero di alcuni titolari: soltanto Riccobono e Benucci sono ancora indisponibili. Questi i convocati dal tecnico biancorosso: Addiego Mobilio, Bolcano, Caponi, Chrysovergis, Cretella, Di Meglio, Dierna, Grasso, Guerrini, Lampret, Macchi, Marzierli, Nunziati, Piersanti, Possenti, Raffaelli, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Sane, Senigagliesi, Shenaj. In questa prima gara del mese di marzo, inizio alle 14,30, che vale per la nona giornata del girone di ritorno, i biancorossi, partiti ieri alla volta di Trestina, devono dimostrare di aver messo alle spalle il periodo negativo e di aver ritrovato quelle motivazioni che li hanno resi protagonisti nel girone d’andata.

E’ molto probabile che mister Consonni possa tornare allo schieramento "classico": essenziale è che che il Grifone possa nuovamente ritrovare la via del gol. Arbitro dell’incontro Pasquale Mozzillo di Reggio Emilia (assistenti Matteo Pernarella e Matteo Pannella entrambi di Ciampino). I tifosi e gli sportivi maremmani che seguiranno la squadra potranno acquistare il biglietto direttamente alla biglietteria dello stadio: il prezzo del settore ospiti è unico ed è di 12 euro. Oggi sono in programma altri due anticipi: Figline-Aquila Montevarchi e Flaminia Civitacastellana-Fezzanese.