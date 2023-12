"Gregari si nasce". L’ultima fatica letteraria di Esposito

Domani alle 17.30 la Sala Marracini di Banca Tema (Corso Carducci 14) ospiterà la presentazione del libro "Gregari si nasce. Un mestiere nobile e difficile, raccontato dai mille aneddoti di Massimo Codol" di Franco Esposito, edito da Absolutely Free. Duecentocinquantadue pagine dove si racconta le imprese dei gregari in bicicletta. Ciclisti e campioni di professionalità, fuoriclasse della dedizione, fenomeni di fedeltà. La cronaca di questi campioni è piena e qui la racconta Massimo Codol, lombardo-toscano, nobile interprete del ruolo al servizio di sei capitani, Pantani, Bugno, Simoni, Camenzind, Garzelli, Petacchi, in dodici Giri d’Italia, tre Vuelte di Spagna, e innumerevoli classiche-monumento. Un fuoriclasse della materia, depositario di segreti e aneddoti. Dialogano con l’autore i giornalisti Francesca Ciardiello, di TV9, e Alberto Polverosi, inviato speciale del Corriere dello sport-Stadio, e gli ex ciclisti professionisti Massimom Codol e Massimiliano Lelli.