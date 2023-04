Grandine e ghiaccio, viabilità in affanno

E’ stata una notte di maltempo quella tra venerdì e ieri anche su tutta la Costa d’Argento.

Un’intensa grandita mista a nevischio ha interessato una buona parte del territorio comunale di Orbetello e di Capalbio. Si sono svegliati imbiancati i residenti a Settefinestre, a sud di Ansedonia, il Giardino, lungo la strada Pedemontana e Capalbio. In alcuni casi la grandinata mista e neve ha raggiunto i 10 centimetri. Ci sono state difficoltà per la circolazione.

Tre tre auto nella zona di Capalbio sono slittate a causa del ghiaccio e si sono tamponate a vicenda finendo tutte fuori strada: per fortuna per gli occupanti solo contusioni di lieve entità. solo contusi tra i viaggiatori.

Brutto tempo anche ad Orbetello, con temporali per l’intera nottata. Una violenta grandinata anche in questo caso mista a neve ha interessato la fascia costiera dei campeggi, fra Albinia e Fonteblanda. Difficoltà per i mezzi dei servizi e di Sei Toscana che si sono trovati a transitare in aree con strade piene di ghiaccio e grandine. Il Comune di Orbetello aveva comunque allertato dalla sera prima equipaggi e mezzi della Protezione civile e delle associazioni convenzionate (Misercordia e Cri).

Il maltempo ha costretto il Comune di Capalbio a rinviare le cerimonie di inaugurazione che erano state programmate per la fine dei lavori a Borgo Carige e al ponte sul fosso del Melone.

Per essere pronti è stata mantenuta l’allerta della Protezione civile comunale orbetellana, anche se la situazione nel pomeriggio è migliorata sia nelle temperature che con ampie schiarite del cielo.

Michele Casalini