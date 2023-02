Granaio lorenese e Poggio Cavallo Escursioni col Fai

Una giornata dedicata alla scoperta del ruolo della civiltà rurale nella tutela del paesaggio in Maremma Toscana. La delegazione provinciale del Fai organizza per oggi una visita guidata al Granaio Lorenese e alla Tenuta Poggio Cavallo. Due appuntamenti con ritrovo al mattino alle 10.30 al Granaio Lorenese, in località Alberese e il pomeriggio alle 15 alla Tenuta di Poggio Cavallo a Istia. "Il Granaio Lorenese fa parte della Tenuta di Alberese, di proprietà dell’Ente Pubblico Terre Regionali Toscana, – afferma Maria Pia Vecchi, capo delegazione provinciale del Fai – parliamo non solo di una delle maggiori aziende in Europa condotte con il metodo dell’agricoltura biologica ma anche di un’area di assoluto pregio ambientale. Poggio Cavallo, che visitiamo nel pomeriggio per gentile concessione dei proprietari, ha una storia antica che si intreccia con quella delle opere di bonifica della Maremma, in particolare la realizzazione di Ponte Tura e della diga della Steccaia. Due tappe fondamentali che abbiamo voluto riunire in un unico itinerario per far conoscere il ruolo che ha avuto l’agricoltura nella trasformazione del paesaggio in Maremma Toscana". "Il Fai sta dedicando una particolare attenzione alla civiltà rurale come strumento di definizione e tutela del paesaggio – aggiunge Maria Pia Vecchi -e di fatto, questa visita tratta alcuni dei contenuti del convegno nazionale dei delegati Fai dal titolo ‘Curiamo il paesaggio coltivandolo’." Appuntamento dunque oggi alle 10.30, al Granaio Lorenese. La partecipazione è per gli iscritti Fai, aperta anche a chi non è iscritto. Non è richiesta la prenotazione. Il contributo per gli scopi istituzionali del Fai da versare in loco : 7 euro per gli iscritti e 10 euro per le persone non iscritte al Fai. I bambini non pagano. Sono consigliati abbigliamento e scarpe comode. Da Alberese a Poggio Cavallo lo spostamento sarà con mezzo autonomo. La visita guidata al Granaio Lorenese termina alle 12. Per chi desiderasse pranzare a Poggio Cavallo è possibile prenotare in modo autonomo telefonando al ristorante Rivagiotti (393 332 43 55).