Gli investimenti sul territorio: "Miramis", l’ospitalità di lusso trova il suo biglietto da visita

Un nuovo brand che ha all’interno le proprietà del gruppo Erqole. Si amplia la proposta della società svedese Qarlbo Ab della famiglia Jonsson, che lancia adesso Miramis, un nuovo marchio di ospitalità di lusso. Qarlbo Hospitality ed Erqole sono le società di proprietà e gestione sotto le quali il marchio opererà, guidato da Flavio Bucciarelli (nella foto), Ad di Qarlbo Hospitality e Stefano Cuoco, Ad di Erqole.

Il portfolio di lancio di Miramis include l’Hotel La Roqqa e l’IsolottoBeach Club a Porto Ercole, entrambi inaugurati nel 2023, insieme all’Hotel Torre di Cala Piccola a Porto Santo Stefano e alla Fattoria La Capitana a Magliano, che saranno entrambe oggetto di importanti ristrutturazioni.

Inoltre, nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana, è prevista la realizzazione di una nuova struttura alberghiera nell’area dell’ex fabbrica Cirio a Porto Ercole.

Erqole è l’entità legale sotto la quale, dunque, tutte le proprietà italiane sono amministrate e gestite: questa struttura rimarrà invariata. Il tutto sotto la guida di Flavio Bucciarelli, Ad di Qarlbo Hospitality e Stefano Cuoco, Ad di Erqole. "Il lancio di Miramis – fanno sapere i due amministratori delegati – conferma l’impegno di Qarlbo nello sviluppo di proprietà iconiche in destinazioni emergenti, combinando design d’alta gamma e servizi personalizzati per gli ospiti con un profondo rispetto per le comunità locali e l’ambiente. Il punto di partenza del brand sarà la collezione di proprietà e il portafoglio progetti di Erqole. Questo obiettivo si riflette nella scelta di assumere personale locale, reperire materie prime a livello regionale e abbracciare una filosofia Farm-to-Table supportata dai propri orti, oltre a rafforzare l’economia delle comunità in cui il brand opera valorizzando il patrimonio locale. Miramis conta sulla squadra affiatata degli oltre 200 dipendenti di Erqole. A loro è stata dedicata un’intera staff house in Italia e corsi di formazione per favorire sia un maggior bilanciamento vita-lavoro, sia un forte senso di comunità. Con Miramis manteniamo lo stesso impegno di sempre nella valorizzazione dei territori in cui investiamo e operiamo, adottando una visione più ampia e lungimirante che guarda a nuove destinazioni, sia nelle principali città che in luoghi più nascosti e autentici".

Andrea Capitani