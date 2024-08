Gli eventi su Amiata e Colline. Sagre, musica e cene storiche

Sagre, eventi culturali e appuntamenti con la grande musica.

I paesi che abbracciano l’Amiata e quelli che si trovano invece più a valle ospitano in questi giorni centrali di agosto ricchi calendari di eventi. Tutti da vivere. I prodotti tipici della Maremma toscana sono sicuramente i principali protagonisti di stagione, questi trionfano nelle gustose tavolate delle tante sagre in programma.

Tra le più longeve e vive della Maremma c’è sicuramente a Sorano la "Sagra del Prosciutto e del formaggio" (fino al giovedì 22). A Semproniano invece gli appuntamenti sono con le sagre dedicate alla panzanella (fino a domenica) e alla bruschetta (finisce oggi ed è a Rocchette di Fazio), a Seggiano è in programma la "Sagra del Picio" (fino al 18 agosto). A Castel del Piano, da domani a domenica la contrada Le Storte organizza "A Tutta Pasta", alle Macchie (frazione di Arcidosso) fervono invece i preparativi per la sagra della patata macchiaola (da domenica a martedì). Tanti piatti buoni da degustare anche a Santa Fiora dove oggi termina la sagra della cipolla della Selva e invece prosegue quella dell’Acquacotta (fino a domenica). Sempre a Santa Fiora è programma domenica "A Tavola con gli Sforza" (nella foto). Sotto al Portone si terrà una tipica cena medievale con un intero menù dedicato alla tradizione enogastronomica degli Sforza. L’iniziativa è promossa dalla Proloco in collaborazione con il Comune. La cena sarà accompagnata da uno spettacolo con giullari e mangiafuoco. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, in piazza Garibaldi si esibiranno anche i tamburini di Santa Fiora. Protagonista è anche la grande musica.

Ad Arcidosso infine prosegue la mostra filatelica delle Bande a cura di Achille Bargagli, presso il Liceo delle Scienze Umane, dove il 10 agosto è stato fatto l’annullo postale sulle cartoline commemorative del Bicentenario, sette cartoline acquistabili che ricordano i vari passaggi temporali della Banda.

A Montemerano, invece, oggi, sabato e domenica proseguono le iniziative con la "Residenza d’artista". Ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 si svolgeranno diversi laboratori con l’intento di realizzare lo spettacolo "I Tigrotti di Maremma". Possono partecipare tutti, grandi e piccoli. I bambini sotto i 10 anni potranno partecipare con un accompagnatore (per informazioni 3202649827 e 3461350821).

A Manciano, fino a mercoledì, nel parco pubblico stand gastronomici tutti i giorni dalle 12.30 e dalle 19.30, con serate danzanti e spettacoli. Da domani a domenica a San Martino sul Fiora ci asrà la "sagra della birra".

Nicola Ciuffoletti