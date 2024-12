Gli eventi per i giorni natalizi. Feste più vicine, il clima si ’scalda’

Il clima natalizio inizia a farsi sentire. Da venerdì torna ad Arcidosso una nuova edizione di "Natale di Luce". Il 6 dicembre è il patrono della cittadina e nel pomeriggio si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice. E poi fino fino al 6 gennaio sarà un susseguirsi di appuntamenti. "il Comune di Arcidosso – ha detto il sindaco Jacopo Marini – ha deciso di rendere particolarmente evidente la sacralità che la nostra montagna ha da sempre espresso e la spiritualità che corre nei nostri luoghi promuovendo per le vie del paese un viaggio alla scoperta di vari presepi: ce ne saranno tanti, oltre a quelli realizzati a Salaiola con la 12° edizione di Presepi in rima, verrà allestito uno bellissimo nella scalinata del Parco della Rimembranza, quello meccanico montato quest’anno nella chiesa di San Niccolò, quello collocato in Castello e quello proiettato sui palazzi di piazza Indipendenza. In particolare, quest’anno, abbiamo voluto compiere un salto di qualità attraverso l’arte della famiglia monastica di Bethleem, un monastero sorto a Caux in Francia".

Sono state acquistate preziose statue in legno che saranno collocate in via Cavour da Valentina Giambastiani. Oltre ai presepi e alle luminarie, ad Arcidosso ci saranno Babbo Natale e il Villaggio degli Orsi, la Befana e la cena di fine anno, ci saranno i musei aperti e, naturalmente, tanti dolci e giochi per i bambini, la pista di pattinaggio su ghiaccio, la Panfortata, il Mercante in Fiera capercio e la Gara di briscola, tanta musica.

Le feste a Castel del Piano sono una Meraviglia. "Abbiamo voluto chiudere in una parola, Meraviglia appunto, tutte le sensazioni e i desideri contenuti nelle festività di fine anno. È il mio primo Natale da sindaca – commenta Cinzia Pieraccini – e in quella parola c’è anche tutto ciò che vorrei per la comunità che amministro, consapevole che il punto di origine della serenità trovi posto in ognuno di noi. Vorrei che ognuno tentasse di fare per sé e per gli altri qualcosa di meraviglioso".

A Castel del Piano si parte domenica con un intenso calendario che terminerà il giorno della Befana. Tra le novità gli eventi di martedì 24 quando dal pomeriggio l’appuntamento sarà in piazza Garibaldi con "Aspettando il Natale". Martedì 31, dalle 17.30 in piazza Garibaldi sono in programma Fiaccola, vischio e vin brulè a cura di Motoclub Castel del Piano.

Nicola Ciuffoletti