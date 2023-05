Gli alunni della Vico portano in scena "La bisbetica indomata"

"Noi crediamo che ogni persona abbia il diritto di essere trattata con dignità e rispetto proprio in quanto persona, non in quanto donna o uomo". Lo affermano gli alunni della scuola secondaria Vico, nell’ambito della loro rappresentazione teatrale, "La Bisbetica in-domata", che si terrà oggi alle 18 al Cassero senese. Lo spettacolo, una rivisitazione in chiave moderna dell’opera Shakespeariana, intende far riflettere in particolare sulla parità di genere. Arriva come conclusione di un progetto scolastico che ha approfondito il tema dei diritti delle donne, ripercorrendo le principali tappe che hanno portato all’emancipazione femminile e al raggiungimento di importanti conquiste sociali. La rappresentazione teatrale, con uno sguardo divertito, racconta di una "bisbetica", che non si lascia facilmente "domare" e comunque, per gli alunni della 3^E, 3°F e 3^I della Vico, "non ci sono bisbetiche da domare: non è più il tempo per gare di forza o sfide di genere". Lo spettacolo è recitato dagli alunni in italiano e, in gran parte, in lingua inglese ed è dedicato alla professoressa Valeria Meocci, recentemente scomparsa.