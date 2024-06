‘Gli agenti immobiliari devono essere sentinelle per combattere il riciclaggio’

Osservare la normativa e aiutare le forze dell’ordinare a individuare gli eventuali trasgressori. Questo è quanto emerso dal convegno su "La normativa sull’antiriciclaggio per gli agenti immobiliari", organizzato da Fimaa Confcommercio. Tra gli intervenuti il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari, il presidente di Fimaa Grosseto Luciano Bianchi, il presidente nazionale Fimaa Santino Taverna, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto Nicola Piccinni e il comandante della compagnia di Follonica Jacopo Segato per l’attività ispettiva e il consulente legale Fimaa Daniele Mammani. Ha moderato il dibattito il direttore di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando. "Noi siamo i primi sul mercato, prima ancora del commercialista, della banca o del notaio, a intercettare le situazioni. Quando qualcuno si presenta per vendere o acquistare va in agenzia immobiliare, la nostra cooperazione con gli organi di controllo è importante, così come la tutela per il consumatore da parte di professionisti qualificati", ha detto Luciano Bianchi. La normativa impone infatti ai soggetti e alle categorie professionali di fare determinate operazioni per aiutare le autorità a contrastare il fenomeno del riciclaggio. Gli agenti immobiliari, di fatto, devono essere sentinelle sul territorio e verificare se ci sono operazioni strane. L’incontro è servito anche a interpretare la procedura prevista dalla legge. L’agente immobiliare, inoltre, è una figura professionale chiamata a collaborare con il sistema istituzionale per evitare situazioni illegali. La Guardia di Finanza effettua verifiche a campione. Le agenzie ricevono quindi periodicamente visite da parte delle forze dell’ordine per le verifiche e i controlli. Il comandante Nicola Piccinni ha specificato che la Guardia di Finanza ha individuato "durante l’attività di controllo alcune violazioni da parte dei soggetti obbligati all’osservazione della normativa. Devono osservarla, tra gli altri, agenti immobiliari, notai, avvocati, commercialisti, ma anche compro oro e tanti altri".

Andrea Capitani