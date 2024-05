Gita a Napoli per i dodici ragazzi. Donata dall’enoteca "Il Gotto"

"La parola più importante nel linguaggio della classe lavoratrice è la solidarietà." Non è sempre scontato nel mondo del lavoro di proiettarsi in una visione solidale e agire per una causa nobile. Di solito si pensa che chi esercita un lavoro possa pensare solamente al suo guadagno personale e magari passare oltre. Ma non sempre è cosi; succede anche che oltre al profitto, si volga uno sguardo al bene comune in virtù di una gioia e un futuro migliore del prossimo. Il locale "Il Gotto" di Massa Marittima con i suoi proprietari, Patrizia Carli e Matteo Ielpo, hanno deciso di intraprendere un percorso concreto e di assoluta novità nel panorama imprenditoriale del nostro territorio. Patrizia e Matteo hanno deciso infatti di fare una donazione di un soggiorno nella città di Napoli, nel periodo di fine maggio inizio giugno, ai dodici ragazzi della "Comunità di Don Luigi Rossi", che presta la sua opera nel Comune massetano, fin dal 2012 e si occupa di progetti educativi personalizzati e di accoglienza per minori, coordinati dalla responsabile della struttura Daniela Ballerini. Una decisione che è stata presa qualche tempo fa e adesso era arrivato il momento che venisse concretizzata. Un esempio di quando, pubblico e privato si incontrano fanno squadra e riescono a dare un segnale importante per la società che si perde su stereotipi banali e fuorvianti. E la ragione di tutto ciò sta nelle parole di Harry Bridges "... la vera parola è... solidarietà. Adesso per i dodici ragazzi della comunità ci sarà l’occasione per vedere una delle città più belle e affascinanti del mondo.