Girogustando a Santa Fiora: "Fatt'ammano" per turisti e residenti

Girogustando fa tappa sul Monte Amiata e per la prima volta sbarca a Santa Fiora, l’appuntamento è domani al ristorante "Fatt’ammano". Il format prevede un ristorante ospite, quello locale, e uno chef da fuori provincia. Il fine è quello di valorizzare prodotti locali di qualità. L’iniziativa è realizzata da Cat Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di commercio attraverso Vetrina Toscana. Claudia Manzoni responsabile di sala del ristorante "Fatt’ammano" di Santa Fiora spiega che l’appuntamento è un’occasione di conoscenza di piatti e sapori nuovi anche per gli abitanti del luogo. "Queste cene – spiega Manzoni – non sono pensate solo per i turisti ma sono un’opportunità per chi vive sul territorio per provare cose diverse e fare un viaggio gastronomico pur stando a casa. Nel nostro caso li porteremo a cena nel Chianti".

Per "Fatt’ammano" non è la prima esperienza al Girogustando. "Abbiamo già partecipato lo scorso anno con la chef Sacha Naldi (nella foto), titolare del locale – prosegue Manzoni –. Siamo andate ospiti a Viareggio ed è stata una bellissima esperienza. Crediamo che il confronto con altre realtà sia un’opportunità di crescita importante per questo abbiamo aderito volentieri".

La cena proporrà i prodotti tipici dell’autunno, prodotti a filiera corta del territorio amiatino. Tra questi la farina di castagne. "Ci siamo sentiti telefonicamente con la chef del ristorante Dal Falco di Pienza – conclude – e la filosofia che ci lega è la stessa, stagionalità e prodotti di aziende locali".

Come sempre saranno presenti due cantine del Consorzio tutela vini di Maremma. I vini saranno serviti e spiegati dai sommelier Ais.