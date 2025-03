Giovani in musica. Il Trio "Adeb" oggi in concerto

Il festival "Giovani in musica" torna oggi con il quinto concerto stagionale. L’appuntamento è per oggi alle 17.30 nell’aula magna del Polo Bianciardi: si esibirà il Trio "AbeD" formato da Beatrice Ceccarelli (violino), Andrea Zanchiello (clarinetto) e Diego Biagi (pianoforte) con un programma che prevede l’esecuzione della ’Suite’ op. 157b per clarinetto, violino e pianoforte di Milhaud, ’Der Hirt dem Felsen’ op. 129, D. 965 di Schubert (trascrizione per trio), ’Cinque Danze per violino, clarinetto e pianoforte’ di Shostakovic (trascrizione per trio) e ’L’invitation au chateau’ di Poulenc. L’ingresso è gratuito.

Il festival “Giovani in musica” è organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto "Attraverso i suoni" con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio del Comune di Grosseto e il contributo di Castagneto Banca 1910. Il Trio AbeD è formato da tre giovanissimi talenti, due grossetani e un venturinese, che hanno in comune la formazione musicale e l’amore per la musica d’insieme: tutti attualmente frequentano il Conservatorio. Due di loro sono stati allievi del Liceo musicale di Grosseto.