Giovani imprenditori, il "Drink to meet" organizzato da Cna

Interessante iniziativa quella di Cna che intende mettere in rete i giovani imprenditori per fare squadra e magari costruire nuove sinergie sui vari territori.

Il prossimo appuntamento dal titolo "Drink to meet" è domani, a partire dalle 18, nella sede di uno dei giovani imprenditori amiatini che ha scommesso fortemente sul potenzialità del turismo lento sul Monte Amiata. Ad ospitare i giovani imprenditori di Cna, aprendo a tutti le porte delle propria azienda è Ludovico Bartolommei, titolare dell’Amiata E-Bike di Castel del Piano. Bartolomei sarà pronto ad accogliere il gruppo giovani e tutte le imprese "under 40" che vorranno presentarsi per conoscere Cna Grosseto.

"Si tratta del terzo appuntamento di questa serie di eventi che abbiamo voluto chiamare ‘Drink to meet’, per sottolineare il carattere informale degli incontri – dice Michele Agostini, presidente dei giovani imprenditori di Cna Grosseto –. Abbiamo già organizzato due momenti di confronto, a Grosseto e Follonica, che sono stati molto utili per provare a creare collaborazioni e favorire la circolazione di idee: questa settimana, quindi, andiamo sull’Amiata per arrivare poi, nel mese di luglio, all’Argentario".

Ad accogliere i partecipanti (che, per questioni organizzative devono comunicare la loro presenza scrivendo a [email protected] o compilando questo form online: https:bit.ly3Mf3VrG) sarà Bartolommei che gestisce Amiata E-Bike, azienda che si occupa di vendita e assistenza per biciclette ed e-bike, noleggio e tour con guida cicloturistica nella zona del Monte Amiata e della Val d’Orcia. La scoperta del Monte Amiata e dei territori limitrofi in sella a una bicicletta o ebike è un modo alternativo per scoprire un territorio vasto, per buona parte occupato da zone verdi e ideale per chi ama fare sport a contatto con la natura.