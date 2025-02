"Giorno del Ricordo": cerimonia in Comune

Inghiottiti da una voragine sotterranea. C’è una targa in Comune che ricorda le vittime delle foibe, ovvero le decine di migliaia di esuli italiani costretti a lasciare l’Istria e la Dalmazia durante e dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ieri si è svolta la cerimonia solenne del "Giorno del Ricordo", istituito nel 2004 al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le vittime delle foibe e degli italiani costretti all’esodo.

All’ingresso del palazzo comunale, di fronte alla targa donata al Comune dalla famiglia dell’esule Eleonora Millo Trotta in ricordo di quei tragici eventi, si è svolta la commemorazione. "Il nostro compito come istituzione – ha detto il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti – non è solo ricordare ma custodire e trasmettere la memoria di eventi che hanno segnato tragicamente la nostra nazione. Facciamo in modo che la memoria diventi uno strumento che ci aiuti a rendere la nostra società a partire dai giovani, più consapevole ed il nostro pensiero è rivolto a chi ha sofferto, a chi ha perso la vita".

"Questa giornata non deve passare inosservata – afferma Dario Trotta –. Si pone dietro ad una storia contorta, strumentalizzata e di verità nascoste. Manteniamo vivo il ricordo nei confronti di tante persone che hanno sofferto".