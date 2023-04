"Giornate Europee dello sport" Oggi si inaugura l’ottava edizione

Piazza Orto del Lilli sarà la location dove oggi si terrà alle 15 l’inaugurazione dell’ottava edizione delle "Giornate europee dello sport", manifestazione ideata dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia che quest’anno sarà aperta dalla note della Banda Filarmonica di Grosseto. Questa kermesse è approdata nella cittadina costiera nel 2014 e negli anni ha saputo catturare attraverso l’organizzazione di eventi sportivi di livello internazionale l’attenzione anche degli atleti amatori italiani e stranieri che sono i co-protagonisti di questa modalità vincente di fare sport destagionalizzando e producendo un incremento costante delle presenze turistiche nel centro balneare con un più 46% di arrivi e un aumento del 31% delle presenze nei sette anni. "Le Giornate europee dello sport – afferma la sindaca Elena Nappi - sono una forma di aggregazione che per una località straordinaria come la nostra riescono ad unire perfettamente attraverso lo sport le altre peculiarità del luogo, soprattutto quelle culturali, dove quest’anno abbiamo il piacere di proporre in occasione in più, quella collegata al centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori e pensatori italiani ed europei del ‘900 al quale conferiremo anche la cittadinanza onoraria postuma". Il cartellone delle giornate europee dello sport ha al suo interno circa duecento eventi e anche nell’edizione 2023 non si chiuderà all’inizio dell’estate. Nel mese di luglio, dal 3 al 9 si terrà a Punta Ala il Campionato europeo femminile di polo e dal 22 al 24 settembre si svolgerà a Castiglione il 9° Campionato italiano individuale di tiro con l’arco.