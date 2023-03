Giornata sui disturbi alimentari "Oltre lo specchio, amarsi dentro"

"Oltre lo specchio, amarsi dentro": questo è il titolo dell’iniziativa di informazione e sensibilizzazione che il Servizio Disturbi alimentari della Asl Toscana sud est, zona grossetana, organizza in occasione della Giornata nazionale del "Fiocchetto lilla" che si celebra oggi. L’equipe composta da operatori sanitari e socio-sanitari del Centro Disturbi Alimentari e semiresidenza Casa Mora, dalle 15.30 alle 19.30, sarà presente con un gazebo informativo in piazza Dante a Grosseto. I professionisti saranno a disposizione per fornire informazioni sui percorsi di cura disponibili, ma sarà nello specifico un’importante occasione per dare indicazioni utili a riconoscere i segnali comportamentali che possono rappresentare campanelli di allarme di potenziali disturbi alimentari. Sarà anche distribuito materiale informativo con i riferimenti dei servizi a cui potersi rivolgere, e sul gazebo saranno esposti alcuni oggetti artigianali, creati dalle ragazze di Casa Mora. Parteciperanno all’evento le associazioni di volontariato.

"La giornata del fiocchetto lilla rappresenta tutte le persone che lottano contro i disturbi alimentari e il loro sentirsi spaventate, disorientate e non viste – afferma Valentina Bruchi, coordinatrice della Rete clinica aziendale sui disturbi alimentari –. Oggi è importante portare il nostro contributo per costruire insieme una coscienza collettiva, sviluppare nuove azioni di salute, promuovere un dialogo tra le Istituzioni e la cittadinanza. La nostra presenza nelle piazze vuole pertanto ricordare a tutti che dai disturbi alimentari si può guarire, che chiedere aiuto è il primo passo per ricevere un intervento precoce e qualificato, e che all’interno dei servizi esistono delle equipe multiprofessionali integrate in grado di occuparsi del disagio dei ragazzi, degli adulti e dei loro familiari".