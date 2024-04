Giornata speciale. Con il Lions da Garibaldi

Il Lions Club Alta Maremma guidato dal presidente Dario Francesconi ha celebrato il Lions Day a Cala Martina nella Riserva naturale delle Bandite di Scarlino. Alla presenza di molti soci con al seguito ospiti e amici la giornata, è iniziata la passeggiata ecologico-culturale partendo dal punto di ristoro del socio Lions Sergio Splendore accanto al ristorante Il Cantuccio. Erano presente il Governatore Distrettuale Lions Alberto Carradori accompagnato dalla moglie Stefania ed il presidente della VI Circoscrizione Lions Cesare Betti.

"Il profumo della macchia mediterranea a primavera unitamente a quello di una leggera brezza marina – commentano gli organizzatori – hanno reso ancora più suggestivi gli scorci sul mare dello splendido golfo di Follonica e dopo una mezzoretta di piacevole cammino in una strada immersa nella macchia, uno dei luoghi naturalistici più suggestivi della costa e fra i più belli dell’intera Penisola, siamo giunti difronte a Cala Martina dove abbiamo inaugurato il primo elemento della nuova cartellonistica di tutta l’area il cui rifacimento e la manutenzione è realizzato dal Lions Club Alta Maremma con un protocollo di intesa firmato con la sindaca di Scarlino Francesca Travison e il presidente delle Bandite di Scarlino, Patrizio Biagini. Occorre segnalare che con una ulteriore passeggiata agevole a piedi di 20 minuti da Cala Martina si raggiunge la famosa spiaggia di Cala Violina. Di fronte al monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi, realizzato nel 1949 dallo scultore Tolomeo Faccendi per ricordare il 2 settembre 1849, giorno in cui “l’Eroe dei due Mondi” inseguito dalle guardie pontificie, che da qui riuscì a fuggire, assistito da volontari locali, imbarcandosi su un peschereccio spezzino per raggiungere Porto Venere, il nostro socio Lido Montemaggi ha tenuto un interessante intervento dal titolo “A proposito di Garibaldi…” raccontandoci oltre alle vicende che condussero al salvataggio anche degli aneddoti molto particolari sulla vita e le gesta dell’Eroe dei due Mondi".