Giornata nera sulle strade, quattro incidenti

Giornata "nera" sulle strade maremmane: ieri mattina incidente sulla strada provinciale dell’Accesa, nel Comune di Massa Marittima. Un’automobile ha sbandato ed è uscita di strada ribaltandosi a lato della carreggiata. A bordo un uomo di 30 anni che è rimasto lievemente ferito. E‘ stato trasportato dall‘ambulanza all‘ospedale Misericordia per accertamenti.

Altro incidente ieri pomeriggio sulla strada del Padule a Castiglione: un‘auto è uscita di strada con a bordo un giovane di 20 anni che è rimasto ferito. Il ragazzo è stato trasportato i con ferite lievi al Misericordia.

Incidente anche sulla variante Aurelia all’altezza dello svincolo di Scarlino nella corsia sud: un mezzo pesante, ha urtato il guard-rail della corsia di sorpasso sbandando e perdendo detriti sul manto stradale. Il traffico è rimasto bloccato per gran parte della mattinata anche perchè la motrice del tir si è intraversata proprio nella corsia di decelerazione che porta alla frazione di Scarlino Scalo.

Altro incidente, senza conseguenze, ieri poco prima delle 15 sull‘Aurelia a Rispescia. Una Cinquecento, con a bordo due persone, ha sbandato finendo in banchina. Lievi ferite per gli occupanti. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia stradale.