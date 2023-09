Giornalista trovata morta. Era in vacanza in campeggio

Orbetello, 19 settembre 2023 – Era diventata un ospite fisso del campeggio l’Osa, dove trascorreva le sue vacanze. Manuela Aizpuru frequentava la costa maremmana da oltre 30 anni. Ed è morta proprio qui all’età di 57 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita mercoledì notte in un campeggio dove aveva deciso di trascorrere le vacanze insieme al suo cane.

I suoi familiari la stavano cercando ma lei non rispondeva al telefono. Da qui l’avvio delle ricerche e la terribile scoperta. Originaria di Roma, la donna lavorava al Sole 24 Ore, dove si occupava dei prodotti per i professionisti. Era un’esperta in materia di diritto. La sua grande passione era il softball: con la maglia azzurra era addirittura diventata campionessa d’Europa. Aveva vinto scudetti ed era stata presente ai Mondiali negli States. Nel 2016 si era anche candidata come consigliera al XIII Municipio a Roma con la lista "Giachetti sindaco". I funerali saranno celebrati oggi nella chiesa di Sant’Ambrogio a Roma.