Isola del Giglio, 13 gennaio 2019 - Oggi ricorre il settimo anniversario del naufragio della Costa Concordia, l'ammiraglia di Costa Crociere che nel 2012 urtò gli scogli de Le Scole e si adagiò sulle rocce di Punta Gabbianara, all'Isola del Giglio, provocando la morte di 32 persone. Il Comune e la cittadinanza di Isola del Giglio ricordano hanno ricordato le vittime del naufragio con una santa messa in suffragio celebrata nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano a Giglio Porto, a cui è seguita la deposizione, da parte del sindaco Sergio Ortelli, di una corona di fiori nelle acque di Punta Gabbianara. In serata alle 21,30 una fiaccolata partirà dalla chiesa verso il molo rosso fino alla lapide in ricordo delle vittime di quella tragica notte ed alle 21,45,7 il suono delle sirene delle navi accompagnerà la preghiera nell'esatto istante in cui la nave da crociera urtò gli scogli dell'isola.

Una commemorazione alla quale hanno partecipato e parteciperanno come al solito solo i gigliesi. Quello che durante il naufragio aprirono le porte delle loro case ai naufraghi disperati. Come ogni anno sono attese le personalità nazionali che non vorranno mancare alla commemorazione di quello che è considerato il disastro più grave della marineria italiana.

Ci sarà infatti il capo dipartimento nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. Presenti, insieme a tutta la Giunta di Isola del Giglio, anche alcuni sindaci della provincia e il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Vedranno un Giglio che è ripartito, che non dimentica ma che guarda avanti, con 13 cantieri pubblici avviati negli ultimi tempi.