Le meraviglie dell’Arcipelago. Giannutri, visite speciali alla Villa Romana e trekking

Isola del Giglio, 10 febbraio 2025 – Sull’Isola di Giannutri un’esperienza unica tra natura e storia: aprono le prenotazioni per le escursioni giornaliere speciali del 30 marzo e 6 aprile. Il Parco nazionale arcipelago Toscano organizza due escursioni speciali sull’isola con un itinerario che combina la visita alla Villa Romana e un trekking naturalistico guidato. È già possibile prenotare direttamente sul sito (www.parcoarcipelago.info/giannutri) ed il percorso è adatto a tutti e sarà modulato in base alle condizioni meteorologiche. Il programma della giornata prevede alle 9.30, il ritrovo con la guida a Porto Santo Stefano sulla Banchina Toscana, traghetto Maregiglio.

Alle 10 partenza in nave esclusiva, arrivo a Giannutri dopo circa un’ora di navigazione, poi la visita guidata alla Villa Romana. Tra scogliere e sentieri della macchia mediterranea, si scopriranno i resti di un’antica residenza del I secolo d.C., appartenuta alla potente famiglia dei Domizi Enobarbi. Poi il trekking naturalistico, in un percorso attraverso l’area protetta dell’isola, accompagnati da guide esperte, tra profumi di euforbia, lentisco e panorami mozzafiato. In seguito pausa pranzo al sacco e, alle 16, la partenza da Giannutri, con il rientro a Porto Santo Stefano previsto per le 17.

Le tariffe sono di 60 euro il biglietto intero, 40 il ridotto (5-12 anni), gratuito da 0 a 4 anni. Giannutri è un paradiso di costa rocciosa, macchia mediterranea e fondali straordinari. Le uniche insenature accessibili sono Cala Maestra e Cala Spalmatoio, caratterizzate da piccole spiagge di ghiaia. Immersa nel verde e affacciata su un mare cristallino, la Villa Romana fu costruita nel I secolo d.C. come residenza di lusso per la nobile famiglia dei Domizi Enobarbi, di cui faceva parte l’imperatore Nerone. Recenti restauri hanno riportato alla luce mosaici geometrici e stanze decorate, rendendo la visita un viaggio nel tempo. Oltre alla tipica macchia mediterranea con ginepri, euforbie e rosmarino, l’isola ospita anche pini marittimi e di Aleppo.