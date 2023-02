Follonica, malore improvviso: muore Giacomo Cordovani. Era un cuoco

Giacomo Cordovani

Follonica, 7 febbraio 2023 – Lutto a Follonica per la morte improvvisa di Giacomo Cordovani, 55 anni, gestore dell’Hotel Eden e noto chef. L’uomo avrebbe avuto un malore improvviso in casa. E’ stato il padre Valerio a trovare l’uomo. Che era a terra nel suo appartamento. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

L’allarme era scattato dopo la mancata risposta a diverse telefonate che erano state fatte dai familiari stessi. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del personale del 118 giunto con l’ambulanza.

Cordovani era molto conosciuto per la sua attività in cucina. Da cuoco aveva lavorato per molti locali e pizzerie di Follonica. Poi appunto la gestione dell’Hotel Eden, struttura di famiglia. Il padre Valerio è conosciuto anche per la sua attività politica.

E’ stato esponente del partito socialista. Ed è profondo il dolore di Follonica che si stringe al padre stesso e al resto della famiglia.