Gestore per "La Valle" Domande entro venerdì

Il Comune di Scarlino cerca un gestore per l’area "Parco La Valle" che si trova nel complesso forestale delle Bandite di Scarlino. Nello specifico si tratta di un castagneto su cui insiste una struttura adibita a bar-ristorante: l’area è da destinare ad attività di promozione e valorizzazione del territorio. I beni in concessione dovranno essere gestiti nel rispetto della tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse naturalistiche, culturali e storiche e con la finalità di promuovere l’uso sociale del bosco. All’interno della struttura, oltre all’attivita` di info point sulle peculiarità naturalistiche ed ambientali del contesto, il concessionario potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande. Lo spazio è dotato di locali in possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e di destinazione d’uso. Il canone base annuale è di 3mila euro. Gli interessati a concorrere all’assegnazione troveranno tutte le informazioni su www.comune.scarlino.gr.it: la domanda dovrà essere presentata entro venerdì.