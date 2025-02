Geotermia e futuro: "Sul monte Amiata arrivano 200 milioni per nuovi investimenti"

Il piano pluriennale di Enel Green Power è stato approvato dalla Regione e per i sindaci dei comuni geotermici dell’Amiata vuol dire essenzialmente una cosa "Rinascimento". Sull’Amiata (grossetana e senese) arriveranno circa 200 milioni che miglioreranno il volto e il sistema dei servizi.

"Il rinnovo delle concessioni geotermiche a Enel è stato affrontato unendo metodo e contenuti – commenta Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – e il risultato non è soltanto l’imponente flusso di risorse che arriva sull’Amiata. Dall’elenco dei progetti che Comuni e Province hanno saputo mettere insieme esce una visione e una volontà di essere comprensorio".

"Si chiude un accordo che produrrà per il sistema geotermico amiatino benefici non solo di natura economica ma anche ambientale – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso –. In Amiata, infatti, nei prossimi anni arriveranno oltre 200 milioni di euro per progetti finalizzati allo sviluppo socio economico del territorio. Tutto questo mantenendo invariato l’impatto emissivo delle centrali seppur a fronte di un incremento di produzione".

"La partecipazione del Comune di Castel del Piano alla trattativa – afferma la vice sindaca Arianna Arezzini – consentirà una ricaduta sul piano della progettualità sociale, culturale ed economica".

"Il rinnovo delle concessioni geotermiche – spiega Massimo Galli, sindaco di Roccalbegna – favorisce anche il benessere economico e sociale dei territori coinvolti. Questo accordo promuove una sinergia tra sviluppo economico e tutela ambientale".

"Si tratta di investimenti importanti che riguardano sia le infrastrutture, sia le altre opere pubbliche e l’occupazione", ha sottolineato invece Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto.

Nicola Ciuffoletti