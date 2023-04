Gennari "Noi ci siamo per gli eventi"

Di proposte, sul tavolo, ne sono arrivate tante. Adesso bisognerà stringere per non trovarsi con un pugno di mosche in mano in vista della bella stagione. "Con la spoliazione di negozi del centro storico della città di Grosseto si materializza una crisi strutturale del sistema commercio in parte prodotta da elementi esogeni dai cui effetti non sono esenti molte altre realtà della regione e del Paese, ma in altrettanta buona parte determinata da scelte politiche del passato - anche recente – che hanno inciso in maniera molto negativa sugli equilibri economici locali". Inizia così Confcommercio. "Bisogna prendere atto di ciò è indispensabile per iniziare a predisporre già da oggi soluzioni strutturali che tengano in asse sviluppo urbanistico, equilibrio commerciale ed equilibrio sociale, assicurando la necessaria dose di coerenza tra gli strumenti di pianificazione di cui il Comune si sta dotando – aggiungono – e le norme regolamentari che ad essi sono sottesi". "I problemi del nostro centro storico sono seri e strutturali – aggiunge Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto – Se invece il problema è nell’organizzazione degli eventi in centro, si tratta di un problema già superato. Noi, insieme a Confesercenti, ci siamo e ci assumiamo la responsabilità e il nuovo onere di sostenere gli associati al Centro commerciale naturale del Centro storico di Grosseto garantendo loro e alla città tutta la normale prosecuzione della piena operatività dell’organismo attraverso la messa a disposizione di tutto il know-how per tutto il periodo che risulterà necessario".