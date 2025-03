Gea vince a Campi. E domani c’è la ’Galli’

Vittoria rinfrancante a Campi Bisenzio per la Gea Grosseto che ora sogna l’aggancio al Galli San Giovanni val d’Arno. Successo esterno per 78-67 della formazione biancorossa nella settimana giornata del girone di ritorno di Divisione 1. La formazione di coach Marco Santolamazza ha avuto la meglio dell’Union Campi Bisenzio grazie ad una prestazione importante, con una gara approcciata nella maniera giusta.

"E’ stata una vittoria importante per cancellare la brutta figura che abbiamo fatto in casa nel turno scorso – ha spiegato Santolamazza -. Giocando subito ci siamo lasciati alle spalle la sconfitta. A Campi abbiamo controllato dall’inizio. Loro sono una squadra molto giovane, hanno retto il primo quarto. Non hanno più niente da chiedere al campionato. Quando abbiamo preso il largo l’abbiamo portata avanti. Dalla classifica rimaniamo nel gruppo importante per i playoff".

E domani la Gea torna subito in campo alle 18 al PalaAustria contro Polisportiva A. Galli di San Giovanni val d’Arno per un difficile scontro diretto per i playoff, visto come la Gea insegue a meno due proprio la formazione valdarnese che domani si presenterà in via Austria.

"Sarà una partita difficile – ha aggiunto il tecnico della Gea -, all’andata abbiamo vinto sul loro campo, molto difficile. Giocammo di venerdì sera, ma facemmo una bella partita. Bisognerà cercare di approcciarla bene mentalmente. Dal punto di vista tecnico faremo giusto un richiamo. Servirà starci con la testa per tutti e quaranta i minuti, loro sono una diretta concorrente per i playoff, visto come sono due punti avanti a noi. Vincendo li agganceremmo e li passeremmo per via degli scontri diretti. Poi dobbiamo tirare fuori prestazioni dignitose da qui a fine stagione. Recuperiamo Ense che giovedì sera non c’era, e forse ci sarà anche Liberati".