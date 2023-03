Garage per i mezzi di soccorso dei volontari Misericordia Un progetto da 130mila euro

La giunta comunale di Orbetello ha approvato in questi giorni un progetto preliminare, avente ad oggetto la realizzazione di sistemi di ricovero per automezzi di soccorso, a servizio del palazzo dei pubblici servizi di Albinia, con accesso in Via Maremmana, dove ha sede la locale Confraternita della Misericordia. Spazi compresi con accesso tra via Maremmana, ricompreso quest’ultimo, Piazza Angeli del Fango, Via Aldi e Via Sicilia.

Importo previsto di questi lavori e finanziati dal Comune di Orbetello per 130.000 euro.

Progetto redatto dall’ingegner Luca Battisti di Albinia, composto dagli elaborati in premessa indicati, che ora fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. La giunta ha approvato il quadro economico della spesa. Di finanziare i lavori con risorse economiche messe a disposizione dall’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, per euro 130.000,00, con le somme imputate al capitolo di bilancio 2022 dello strumento contabile corrente. La giunta ha altresì deciso di dare dare atto che le funzioni di responsabile unico del procedimento per l’attuazione dell’intervento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori sono state affidate al funzionario responsabile del servizio due del settore lavori pubblici, perito industriale Marco Quaglia. Proedimento immediatamente eseguibile. Ad Abinia nasce quindi un nuovo sistema di ricovero per automezzi di soccorso a servizio del palazzo dei pubblici servizi di Albinia, dove hanno sede uffici del Comune e locali della Misericordia di Albinia. L’intervento è stato inserito nel programma lavori pubblici 2023-2024. Sarà anche mantenuta in via straordinaria l’attuale tettoia dove sono ospitati mezzi del soccorso, del Comune e della Misericordia di Albinia. L’intervento viene coordinato dall’assessorato al lavori pubblici del Comune di Orbetello, di cui è titolare Roberto Berardi.