Gara ciclistica Attenzione ai divieti di circolazione

Modifiche al traffico oggi (dalle 15.30 alle 17.30) per consentire il passaggio in sicurezza dei ciclisti partecipanti al "Trofeo Rimembranza", gara di 70 chilometri organizzata dall’Asd Marathon Bike.

Saranno oltre ottanta gli atleti impegnati nella gara e l’Amministrazione comunale ha adotatto alcuni accorgimenti, compresi una serie di divieti alla circolazione dei veicoli.

Partenza della gara fissata per le 15.30 davanti al Bar Roma, nella frazione di Bagno, poi via Fratelli Cervi, Provinciale 152 "Aurelia Vecchia" strada provinciale Gavorranese, via Pascoli a Filare e via Guido Rossa. Si tratta di un circuito che i parteciparti dovranno ripetere ben sette volte. Ed allora è prevista la sospensione del traffico veicolare lungo tutto il percorso di gara. Quindi chi è intenzionato a percorrere queste tratte di strada dovrà tenere presente che sarà in atto la sospensione temporanea della circolazione stradale sino alla fine della manifestazione con l’arrivo della corsa che è previsto nella frazione di Filare in via Pascoli.

Roberto Pieralli