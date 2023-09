Gabriele Bellettini, politico a Grosseto: moderazione e conciliazione

Due giorni fa avrebbe compiuto ottant’anni una persona che ha lasciato il segno nella politica provinciale e non solo: Gabriele Bellettini. Primo di due fratelli, nasce a Tatti il 15 settembre 1943 da Liliana e dal maestro Lio. Gabriele si laurea all’Isef, sceglie l’insegnamento e coordina i servizi di educazione fisica al Provveditorato agli studi di Grosseto, mentre il fratello Paolo diventerà medico. Sposato con Laura Marcucci, dalla cui unione nascerà la figlia Barbara, Bellettini ha la politica nel sangue, quella democristiana della moderazione e della conciliazione. Nominato delegato provinciale del Movimento Giovanile Dc, diventa subito componente del Comitato provinciale e della direzione del partito. Abile oratore, dotato di vasta cultura, grande equilibrio e sana ironia, viene eletto più volte consigliere comunale, consigliere regionale, nominato assessore e prosindaco del Comune di Grosseto. Bellettini ricopre moltissimi incarichi in ambito sociale e sportivo, ma è il mondo del volontariato a vederlo particolarmente impegnato, come storico presidente della Misericordia di Grosseto, nel cui cimitero riposa da un anno e mezzo, un tempo breve per il mondo, ma lungo per chi gli ha voluto bene.

Rossano Marzocchi